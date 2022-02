Zeitnaher Rechtsschutz an Verwaltungsgerichten trotz Corona

Verfahren an bayerischen Verwaltungsgerichten ohne Bezug zum Thema Asyl haben 2021 im Durchschnitt 10,6 Monate gedauert. Trotz der hohen Belastung mit Verfahren zum Thema Corona sei es den Gerichten gelungen, auch bei allgemeinen Verfahren etwa in Bausachen zeitnahen Rechtsschutz zu gewährleisten, sagte Innenminister Joachim Herrmann am Donnerstag in München. Entscheidungen im Eilverfahren waren nach durchschnittlich 2,8 Monaten erledigt, Corona-Eilverfahren bereits nach rund zwei Wochen.

Bei den sechs Verwaltungsgerichten liegt der Anteil der Verfahren mit Bezug zur Pandemie dem Minister zufolge bei acht Prozent. Dabei geht es um Maßnahmen wie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht oder Betriebsbeschränkungen. Auch das Versammlungsrecht spielt eine große Rolle. Beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) ging es in rund 15 Prozent der Verfahren um Corona. So habe der VGH immer wieder kurzfristig über die Gültigkeit von Rechtsverordnungen zur Pandemie entscheiden müssen.

Sehr viel länger dauerten Asylverfahren. Hier weist die Bilanz für 2021 bei Hauptsacheverfahren an Verwaltungsgerichten eine Dauer von 20 Monaten aus und 2,3 Monate bei Eilverfahren.