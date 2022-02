Zeitpunkt für Haaland-Comeback offen

Der Zeitpunkt des Comebacks von Erling Haaland beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist weiterhin offen. «Keine Ahnung, weiß ich noch nicht», sagte BVB-Trainer Marco Rose am Donnerstagabend nach dem 2:4 im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers. «Erling hat kleine Teile vom Mannschaftstraining mitgemacht. Er war lange raus, ein bisschen eine hartnäckige Geschichte.»

Der Zeitpunkt des Comebacks von Erling Haaland beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist weiterhin offen. «Keine Ahnung, weiß ich noch nicht», sagte BVB-Trainer Marco Rose am Donnerstagabend nach dem 2:4 im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers. «Erling hat kleine Teile vom Mannschaftstraining mitgemacht. Er war lange raus, ein bisschen eine hartnäckige Geschichte.»

Der 21 Jahre alte Haaland, der wegen anhaltender Probleme im Adduktorenbereich seit drei Wochen fehlt, saß am Donnerstag nur auf der Tribüne. Der angeblich von mehreren europäischen Topclubs umworbene Stürmer wurde in der BVB-Offensive schmerzlich vermisst. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) spielt der BVB in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach, das Europa-League-Rückspiel in Glasgow steht am kommenden Donnerstag an.