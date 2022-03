Zentrales Info-Angebot für Ukraine-Flüchtlinge und Helfende

Für Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, sollen wichtige Informationen etwa zu Einreisebestimmungen in Zukunft in Thüringen zentral abrufbar sein. Auch Infos für Helferinnen und Helfer etwa zu Spendenmöglichkeiten sollen auf der Internetseite der Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge gebündelt werden, sagte Mirjam Krupa der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Erfurt.

«Mich erreichen alle fünf Minuten E-Mails von Menschen, die Fragen haben oder solchen, die spenden wollen», sagte Kruppa. Die Antworten sollen nun zentral gebündelt werden, bei Unterstützungsangeboten oder Spendenaufrufen soll vermittelt werden. Alle wesentlichen Akteure werden im Internet auf der Homepage der Thüringer Beauftragten für Integration abrufbar sein.