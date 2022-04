Ein Mann hat in Kaiserslautern nackt in einem Brunnen gebadet und damit für reichlich Aufsehen gesorgt. Der Unbekannte zog sich am Mittwochabend aus und ließ sich von Passanten offenbar nicht stören, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin riefen mehrere Zeugen bei der Polizei an. Als eine Streife eintraf, war der Mann dann schon weg. Eine Frau berichtete, dass er mit einem Fahrrad in Richtung Stadtmitte gefahren sei. Einen Teil seiner Kleidung hatte er demnach wieder angezogen, den anderen Teil an das Rad gehängt, scheinbar um sie zu trocknen. Trotz Fahndung konnte die Polizei den Mann zunächst nicht finden.