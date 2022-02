Zieschang bei «Dialog statt Demo» in Halberstadt

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat am Sonntag an der vierten «Dialog statt Demo»-Veranstaltung in Halberstadt teilgenommen. An der von Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) ins Leben gerufenen Veranstaltung haben nach Angaben der Stadt rund 60 Menschen auf dem Domplatz teilgenommen. Sie waren nicht nur mit Zieschang, sondern auch mit dem Landrat des Harzkreises, Thomas Balcerowski (CDU), sowie Ärzten zur aktuellen Corona-Lage ins Gespräch gekommen. Auch die Situation in der Ukraine habe die Menschen bewegt und sei Thema gewesen, sagte Stadtsprecher Holger Wegener der Deutschen Presse-Agentur. Alle Wortwechsel seien sachlich geführt worden.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat am Sonntag an der vierten «Dialog statt Demo»-Veranstaltung in Halberstadt teilgenommen. An der von Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) ins Leben gerufenen Veranstaltung haben nach Angaben der Stadt rund 60 Menschen auf dem Domplatz teilgenommen. Sie waren nicht nur mit Zieschang, sondern auch mit dem Landrat des Harzkreises, Thomas Balcerowski (CDU), sowie Ärzten zur aktuellen Corona-Lage ins Gespräch gekommen. Auch die Situation in der Ukraine habe die Menschen bewegt und sei Thema gewesen, sagte Stadtsprecher Holger Wegener der Deutschen Presse-Agentur. Alle Wortwechsel seien sachlich geführt worden.

Am Abend des 14. Februar waren Gegner der Corona-Politik lautstark vor das Haus Szaratas in Halberstadt gezogen. Das hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt, weil der nicht angemeldete Aufzug nach Polizeiangaben von Rechtsextremen angeführt worden war.