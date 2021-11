Zigarettenautomat gesprengt: Polizei schnappt zwei Männer

Eine Explosion in Niedersachswerfen (Landkreis Nordhausen) hat in der Nacht zum Samstag die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zigarettenautomat sei in den frühen Morgenstunden gesprengt und der Inhalt mitgenommen worden, teilte die Polizei mit. Kurz darauf seien zwei Männer in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Sie hätten das Diebesgut bei sich gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Männer kamen nach einer Anweisung der Staatsanwaltschaft am Samstag wieder auf freien Fuß.

