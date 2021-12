Zug fährt gegen Baum auf Gleis: Lokführer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Baum auf der Strecke ist der Lokführer verletzt worden. Der Personenzug war nach Angaben der Bundespolizei in Ebersbach am Freitagvormittag zwischen Dresden und Zittau unterwegs. Der Lokführer habe bei Neukirch einen auf das Gleis hängenden Baum entdeckt, den Zug aber trotz einer Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten können. Beim Zusammenprall wurde der Mann verletzt und musste zur Behandlung vorübergehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Passagiere blieben unverletzt. Die Strecke konnte nach den Angaben noch am Freitag wieder freigemacht werden. Laut Feuerwehr waren zwei Ortsfeuerwehren mit etwa zehn Fahrzeugen im Einsatz.

