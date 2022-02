Zusammenstöße bei Kundgebung in Brandenburg an der Havel

Zusammenstöße bei Kundgebung in Brandenburg an der Havel

Bei einer unangemeldeten Kundgebung in Brandenburg an der Havel ist es am Mittwochabend zu Zusammenstößen gekommen. Details nannte die Polizei zunächst nicht und verwies darauf, sich im laufenden Einsatz erst einen Überblick verschaffen zu müssen. Berichte, wonach es sich um eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen handeln sollte, bestätigte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht und machte auch keine Angaben zu möglichen Verletzten.

Bei einer unangemeldeten Kundgebung in Brandenburg an der Havel ist es am Mittwochabend zu Zusammenstößen gekommen. Details nannte die Polizei zunächst nicht und verwies darauf, sich im laufenden Einsatz erst einen Überblick verschaffen zu müssen. Berichte, wonach es sich um eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen handeln sollte, bestätigte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht und machte auch keine Angaben zu möglichen Verletzten.