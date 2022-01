Zusammenstoß mit drei Autos: Sechs Verletzte auf A560

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenprall zwischen drei Autos auf der Autobahn 560 zwischen Siegburg und Sankt Augustin sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Fahrbahn in Richtung Hennef sei am späten Samstagabend zeitweise vollgesperrt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Später sei die Autobahn teilweise wieder befahrbar gewesen, nach rund zweieinhalb Stunden komplett. Weitere Details gab es zunächst nicht. Zuerst hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» über den Unfall berichtet.

Bei einem Zusammenprall zwischen drei Autos auf der Autobahn 560 zwischen Siegburg und Sankt Augustin sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Fahrbahn in Richtung Hennef sei am späten Samstagabend zeitweise vollgesperrt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Später sei die Autobahn teilweise wieder befahrbar gewesen, nach rund zweieinhalb Stunden komplett. Weitere Details gab es zunächst nicht. Zuerst hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» über den Unfall berichtet.