Zusammenstoß zweier Autos: Ein Insasse in Lebensgefahr

Beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Rottal-Inn ist am Donnerstag ein Insasse lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei in Eggenfelden mitteilte. Der Unfall sei am Nachmittag auf der Staatsstraße 2112 zwischen Arnstorf und Ruppertskirchen passiert. Beide Wagen wurden durch den Zusammenstoß in den Graben beziehungsweise in eine angrenzende Wiese geschleudert. Alle Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die Unfallursache war noch unklar.

