Zwangspause für HSV-Profi Gyamerah nach Muskelfaserriss

Dynamos Vaclav Drchal (r) in Aktion gegen Hamburgs Jan Gyamerah. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss vorerst ohne Jan Gyamerah auskommen. Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger hat im Testspiel am Freitag gegen den dänischen Erstliga-Spitzenreiter FC Midtjylland (1:5) einen Muskelfaserriss am Adduktorenansatz des linken Beines erlitten und wird bis auf Weiteres ausfallen, teilte der HSV am Sonntag mit. Vorausgegangen war eine MRT-Untersuchung bei dem Abwehrspieler, der sich die Verletzung nach einer knappen Stunde im Zweikampf zugezogen hatte und danach ausgewechselt werden musste.

