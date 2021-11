Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos im Landkreis Merzig-Wadern sind zwei Autofahrer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Nach dem Unfall am Samstagmorgen auf einer Landesstraße zwischen Nunkirchen und Noswendel musste der lebensgefährlich verletzte 47-Jährige von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Der andere Fahrer, ein 23-Jähriger, zog sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Landesstraße war kurzzeitig voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Unfallursache an.

