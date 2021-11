Zwei Autofahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf einer Landstraße bei Soest sind ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Der 42-jährige Autofahrer war in der Nacht auf Sonntag in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Die 23 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Bei dem ebenfalls schwer verletzten Mann bemerkten die Beamten vor Ort einen Alkoholgeruch. Nach Angaben der Polizei wurde eine Blutprobe entnommen. Beide Autos erlitten einen Totalschaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro.

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf einer Landstraße bei Soest sind ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Der 42-jährige Autofahrer war in der Nacht auf Sonntag in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Die 23 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Bei dem ebenfalls schwer verletzten Mann bemerkten die Beamten vor Ort einen Alkoholgeruch. Nach Angaben der Polizei wurde eine Blutprobe entnommen. Beide Autos erlitten einen Totalschaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro.