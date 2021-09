Zwei Autofahrerinnen bei Unfall in Glauchau schwer verletzt

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Unfall in Glauchau (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Die 64 und 46 Jahre alten Frauen seien an einer Kreuzung zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Beiden seien nach dem Zusammenprall am Donnerstagvormittag in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen worden. Zur Unfallursache machte die Polizei keine Angaben.

