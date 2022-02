Zwei Brände in Haus in Osnabrück: Drei Leichtverletzte

In einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück sind binnen eines Tages zwei Brände ausgebrochen. Zunächst war die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zu einem Küchenbrand in der ersten Etage gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Dort hatte eine Pfanne auf dem Herd Feuer gefangen. Die drei Bewohner, eine 29-Jährige, ein 26-Jähriger und ein vier Jahre alter Junge seien leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt worden. Die Wohnung sei durch das Feuer aktuell nicht bewohnbar.

Am Abend sei es in demselben Gebäude erneut zu einem Brand gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Diesmal habe der Dachstuhl des Hauses Feuer gefangen. «Zur Ursache können wir noch nichts sagen», erklärte der Sprecher. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht. Ob es einen Zusammenhang mit dem Küchenbrand gibt, müsse noch geprüft werden.