Zwei CDU-Mitglieder in Stichwahl: Verband sucht Gespräch

Einfaches CDU-Mitglied schlägt den CDU-Kreischef: Nachdem in Merseburg zwei Politiker der gleichen Partei in einer Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters gegeneinander angetreten sind, will der CDU-Landesverband das Ergebnis auswerten. «Wir werden das dort mit den Gremien besprechen, wir warten aber erstmal auf die Signale des Stadt- und des Kreisverbandes», sagte Generalsekretär Mario Karschunke der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit Blick auf die ungewöhnliche Konstellation.

Sebastian Müller-Bahr (CDU) hatte sich am Sonntag bei der Abstimmung in der Stichwahl als Einzelbewerber mit 56,49 Prozent gegen CDU-Kreischef Michael Hayn (CDU) durchgesetzt. «Wir hatten ein 100-prozentiges CDU-Ergebnis», hatte Hayn der «Mitteldeutschen Zeitung» gesagt.

Dabei steht die Frage im Raum, ob Müller-Bahr sich möglicherweise parteischädigend verhalten haben könnte. In der Satzung der Landespartei heißt es, parteischädigendes Verhalten liege vor, wenn man «gegen einen auf einer Mitgliederversammlung oder Vertreterversammlung der CDU nominierten Kandidaten bei der Wahl als Bewerber auftritt».

Ein entsprechendes Ausschlussverfahren ist nach Angaben von Regionalgeschäftsführer Tobias Schwab bisher jedoch nicht eingeleitet worden. Der Grund: Müller-Bahr hat seine Parteimitgliedschaft laut Schwab im Wahlkampf «nicht herausgekehrt». Generalsekretär Karschunke verweist zudem darauf, dass eine Bürgermeisterwahl eine Personenwahl sei.

Auch Müller-Bahr bekräftigte am Montag, sich nicht gegen den offiziellen CDU-Bewerber Hayn gestellt zu haben. «Ich habe mich als Einzelkandidat beworben», sagte er. Er sei zwar CDU-Mitglied, jedoch als solches nicht aktiv. Müller-Bahr will nun auf seine Partei zugehen. «Es gab schon Gespräche. Ich habe beide Hände zur Mitarbeit gereicht», so der künftige Merseburger Oberbürgermeister.