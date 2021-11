Zwei Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) sind ein 16 Jahre alter Fahrer und seine 15-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam das Fahrzeug beim Abbiegen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und befand sich den Angaben zufolge zunächst in Lebensgefahr. Bei dem Auto handelte es sich um ein dreirädriges Fahrzeug, das schon ab 16 Jahren gefahren werden darf. Es brauche hierzu nur den Führerschein der Klasse A1, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Bei einem Verkehrsunfall in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) sind ein 16 Jahre alter Fahrer und seine 15-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam das Fahrzeug beim Abbiegen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und befand sich den Angaben zufolge zunächst in Lebensgefahr. Bei dem Auto handelte es sich um ein dreirädriges Fahrzeug, das schon ab 16 Jahren gefahren werden darf. Es brauche hierzu nur den Führerschein der Klasse A1, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.