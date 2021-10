Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Mertesheim

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag im Landkreis Bad Dürkheim zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Der Wagen eines 57-Jährigen war von Mertesheim in Richtung Ebertsheim unterwegs gewesen und dort aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Er stieß frontal mit dem Auto eines 54-Jährigen zusammen. Beide Männer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

