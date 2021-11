Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Landkreis Gotha

Bei einem Unfall auf der B88 zwischen Friedrichroda und Engelsbach (Landkreis Gotha) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger kam am Freitagabend mit seinem Wagen nach links von der Straße ab, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Dort kollidierte sein Wagen mit dem Auto einer 69-Jährigen. Beide wurden schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge Totalschaden. Die B88 war mehrere Stunden voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der B88 zwischen Friedrichroda und Engelsbach (Landkreis Gotha) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger kam am Freitagabend mit seinem Wagen nach links von der Straße ab, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Dort kollidierte sein Wagen mit dem Auto einer 69-Jährigen. Beide wurden schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge Totalschaden. Die B88 war mehrere Stunden voll gesperrt.