Zwei Schwerverletzte bei Wildunfall in Oelsnitz

Bei einem Wildunfall in Oelsnitz (Erzgebirgskreis) sind ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden. Der 16 Jahre alte Fahrer sei mit einem Reh zusammengestoßen und habe dabei die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er und seine Mitfahrerin stürzten und kamen daraufhin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Reh starb nach dem Unfall am Samstagabend noch vor Ort.

