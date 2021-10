Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Landkreis Eichsfeld

Bei einem Unfall im Landkreis Eichsfeld sind ein Autofahrer und seine 63 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei am Montag fuhr der 65-Jährige am Sonntagnachmittag auf einer Landstraße in Leinefelde-Worbis aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Zuvor war der Mann laut Polizei Schlangenlinien gefahren. Die beiden Verletzten wurden mit einem Hubschrauber und einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

