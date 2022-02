Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß bei Schmölln-Putzkau

Beim Zusammenstoß eines Mopeds und eines Autos bei Schmölln-Putzkau (Kreis Bautzen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei sagte, war der 33-jährige Mopedfahrer am Sonntag mit seiner 41-jährigen Beifahrerin auf der Schmöllner Straße unterwegs. Als das Moped in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Der Mopedfahrer und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei am Montagmorgen wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt.

