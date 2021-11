Zwei Tore in Schlussphase: Werder Bremen siegt in Nürnberg

Zwei Tore in Schlussphase: Werder Bremen siegt in Nürnberg

Werder Bremen hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Durch zwei späte Tore von Niklas Füllkrug (80.) und Leonardo Bittencourt (88.) gewann der Erstliga-Absteiger am Freitagabend mit 2:1 (0:1) beim Tabellenfünften 1. FC Nürnberg. Die beiden Treffer belohnten nicht nur eine starke und engagierte Leistung der Bremer, sondern stellten nach drei Spielen ohne Sieg auch den Anschluss an die Spitzenplätze der Tabelle vorerst wieder her. Nikola Dovedan hatte die Nürnberger vor 25.000 Zuschauern in der 19. Minute in Führung gebracht.

Werder Bremen hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Durch zwei späte Tore von Niklas Füllkrug (80.) und Leonardo Bittencourt (88.) gewann der Erstliga-Absteiger am Freitagabend mit 2:1 (0:1) beim Tabellenfünften 1. FC Nürnberg. Die beiden Treffer belohnten nicht nur eine starke und engagierte Leistung der Bremer, sondern stellten nach drei Spielen ohne Sieg auch den Anschluss an die Spitzenplätze der Tabelle vorerst wieder her. Nikola Dovedan hatte die Nürnberger vor 25.000 Zuschauern in der 19. Minute in Führung gebracht.

Lange Zeit hatte Werders Auftritt nur ein Manko: Die Verwertung der Chancen. So parierte der starke FCN-Torwart Christian Mathenia die Schüsse von Marvin Ducksch (10.), Manuel Mbom (15.) und zweimal Romano Schmid (42./54.). Per Freistoß traf Ducksch in der 70. Minute nur den Pfosten. Die Bremer gaben jedoch nie auf, zudem bewies Trainer Markus Anfang ein glückliches Händchen: Den Siegtorschützen Bittencourt wechselte er erst in der 63. Minute ein.