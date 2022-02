Zwei Tram-Bahnen zusammengestoßen: 14 Menschen verletzt

In Kassel sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Montagmorgen sollen mindestens 14 Menschen leicht verletzt worden sein, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Trams in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus zunächst unbekannter Ursache sei eine der Bahnen zurückgerollt und gegen die andere gestoßen. Zur Ermittlung der Unfallursache soll ein Gutachter hinzugezogen werden.

