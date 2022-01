Zwei Verletzte bei Brand im Rhein-Neckar-Kreis

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Männer verletzt worden. Bei den beiden handelt es sich um die Bewohner des Hauses, wie die Polizei mitteilte. Ein Verletzter wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist nicht bekannt. Warum der Brand in dem Einfamilienhaus am Sonntagmorgen ausbrach, war ebenfalls noch unklar.

