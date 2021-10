Zwei Verletzte bei Unfall: Hunderte Liter Diesel ausgelaufen

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 mit einem Auto und einem Lastwagen mit Sattelauflieger sind zwei Menschen verletzt worden. Zudem seien mehrere hundert Liter Kraftstoff aus dem Lkw ausgelaufen, teilte die Feuerwehr mit. Etwa 400 Liter konnten demnach noch abgepumpt werden.

Der Laster hatte bei dem Unfall am Samstag zwischen Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) und dem Autobahndreieck Kassel-Süd (Landkreis Kassel) die Leitplanke durchbrochen und war neben der Autobahn seitlich zum Liegen gekommen. Zuvor habe das Auto den Lkw aus zunächst ungeklärten Gründen touchiert, sagte ein Polizeisprecher in Kassel am Sonntag. Im Unfallbereich des Autos entstand ein Feuer, das durch Ersthelfer gelöscht werden konnte. Der Rettungsdienst behandelte die beiden Verletzten.