Zwei weitere Corona-Fälle bei Handball-Bundesligist Hannover

Beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf gibt es zwei weitere Corona-Fälle. Das bestätigte Sportchef Sven-Sören Christophersen am Sonntag dem Onlineportal Sportbuzzer. «Wir haben zwei weitere bestätigte Fälle», sagte der frühere Nationalspieler. Bereits am Donnerstag hatten die «Recken» einen positiven Test und mehrere Verdachtsfälle in ihrem Kader öffentlich gemacht. Ein Trainingslager in Ilsenburg wurde daraufhin abgesagt.

Beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf gibt es zwei weitere Corona-Fälle. Das bestätigte Sportchef Sven-Sören Christophersen am Sonntag dem Onlineportal Sportbuzzer. «Wir haben zwei weitere bestätigte Fälle», sagte der frühere Nationalspieler. Bereits am Donnerstag hatten die «Recken» einen positiven Test und mehrere Verdachtsfälle in ihrem Kader öffentlich gemacht. Ein Trainingslager in Ilsenburg wurde daraufhin abgesagt.