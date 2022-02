Zwei Zigarettenautomaten gesprengt

Zwei Zigarettenautomaten sind in Rheinland-Pfalz gesprengt worden. Dabei wurden Schätzungen zufolge Zigaretten oder Geld im Wert von mindestens 5000 Euro erbeutet, wie die Polizei in Bingen mitteilte. Zunächst sprengten Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Automaten in Niederhausen im Kreis Bad Kreuznach. Etwa zwei Stunden später wurde ein Automat im etwa 30 Kilometer entfernten Bingen gesprengt. Ob es dieselben Täter waren, stand zunächst nicht fest.

Zwei Zigarettenautomaten sind in Rheinland-Pfalz gesprengt worden. Dabei wurden Schätzungen zufolge Zigaretten oder Geld im Wert von mindestens 5000 Euro erbeutet, wie die Polizei in Bingen mitteilte. Zunächst sprengten Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Automaten in Niederhausen im Kreis Bad Kreuznach. Etwa zwei Stunden später wurde ein Automat im etwa 30 Kilometer entfernten Bingen gesprengt. Ob es dieselben Täter waren, stand zunächst nicht fest.

In Bingen habe ein Anwohner zwei Männer bei der Tat beobachtet, sie seien zu Fuß zu einem Auto geflüchtet und damit entkommen. Die beiden Tätern sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und Sturmhauben getragen haben. Sie erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge Zigaretten und Geld. Einzelheiten zu der ersten Tat in Niederhausen waren zunächst unklar.