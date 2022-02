Zweiter Sieg: Mit Thioune besiegt Düsseldorf auch Aue

Mit Neu-Trainer Daniel Thioune bleibt Fortuna Düsseldorf in der Erfolgsspur und schaffte am Sonntag einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Eine Woche nach dem erfolgreichen Thioune-Debüt (2:1 gegen Schalke 04) folgte am Sonntag ein 3:1 (1:0) gegen Erzgebirge Aue. Durch die Tore von Rouwen Hennings (5. und 90. Minute) und Daniel Ginczek (52./Foulelfmeter) verließ Düsseldorf den Abstiegs-Relegationsplatz. Für Aue dagegen wird der Klassenerhalt trotz den Tores von Prince Osei Owusu (77.) mit nur einem Punkt aus den vergangenen neun Partien zur Herkules-Aufgabe.

Mit Neu-Trainer Daniel Thioune bleibt Fortuna Düsseldorf in der Erfolgsspur und schaffte am Sonntag einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Eine Woche nach dem erfolgreichen Thioune-Debüt (2:1 gegen Schalke 04) folgte am Sonntag ein 3:1 (1:0) gegen Erzgebirge Aue. Durch die Tore von Rouwen Hennings (5. und 90. Minute) und Daniel Ginczek (52./Foulelfmeter) verließ Düsseldorf den Abstiegs-Relegationsplatz. Für Aue dagegen wird der Klassenerhalt trotz den Tores von Prince Osei Owusu (77.) mit nur einem Punkt aus den vergangenen neun Partien zur Herkules-Aufgabe.

Auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht haben die Sachsen zehn Punkte Abstand zu Platz 16. Und die Hoffnung, die anhaltende sportliche Talfahrt beim Mitabstiegskandidaten Düsseldorf zu beenden, hatte sich bereits kurz nach dem Anpfiff erledigt. Denn die Düsseldorfer war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und gingen früh durch Hennigs in Führung.

Fortuna-Stürmer Daniel Ginzcek markierte kurz nach dem Seitenwechsel vom Elfmeterpunkt das 2:0, dennoch mussten die Gastgeber in der Schlussphase und einer Reihe vergebener Chancen noch einmal nach Owusus Anschlusstor zittern - ehe Hennings das dritte Düsseldorfer Tor erzielte.