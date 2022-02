Zweites Nashorn innerhalb von zwei Tagen tot

Zwei Tage nachdem Nashornjunge Tayo im Erfurter Zoo tot gefunden wurde, lag am Freitagmorgen auch seine Mutter Marcita leblos in ihrer Box. «Noch ist völlig unklar, was die Ursache dafür ist», teilte die Stadt am Freitag mit. Tierärzte und Zooparkmitarbeiter untersuchten die tote trächtige Nashornkuh aktuell. Es gebe bisher keinerlei Zeichen von Fremdeinwirkungen. Ebenso war die Sachlage am Mittwoch, als der Zoopark den Tod des 14 Monate alten Bullen Tayo bekanntgab.

Gut fünf Jahren lebte Marcita im Erfurter Zoopark. Im Januar feierte die Nashornkuh ihren 17. Geburtstag. Sie war bereits zum dritten Mal tragend. Der Nachwuchs war im Herbst 2022 erwartet worden. Der Nashornbestand in Erfurt war zuletzt auf Marcita und ihren zweiten Sohn Tayo geschrumpft.

Der Zoo blieb am Freitag aufgrund der Bergungsarbeiten im Nashornhaus geschlossen.