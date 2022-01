Zweitligist Aue löst Leihvertrag mit Stürmer Mance

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat sich von Stürmer Antonio Mance getrennt. Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Die noch bis zum Sommer laufende Ausleihe wurde damit vorzeitig aufgehoben. Mance war im August vom kroatischen Erstligisten NK Osijek auf Leihbasis nach Aue gekommen. Beim FCE kam der 26-Jährige bisher auf acht Einsätze, davon zwei in der Startelf. Allerdings blieb der Angreifer ohne Treffer. Seit Mitte Oktober kam der Kroate lediglich zu zwei Kurzeinsätzen, zudem verpflichtete Aue in Prince Owusu einen neuen Mittelstürmer.

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat sich von Stürmer Antonio Mance getrennt. Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Die noch bis zum Sommer laufende Ausleihe wurde damit vorzeitig aufgehoben. Mance war im August vom kroatischen Erstligisten NK Osijek auf Leihbasis nach Aue gekommen. Beim FCE kam der 26-Jährige bisher auf acht Einsätze, davon zwei in der Startelf. Allerdings blieb der Angreifer ohne Treffer. Seit Mitte Oktober kam der Kroate lediglich zu zwei Kurzeinsätzen, zudem verpflichtete Aue in Prince Owusu einen neuen Mittelstürmer.