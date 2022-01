Zweitligist Aue löst Vertrag mit Stürmer Gueye

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat sich vor dem Ende der Wintertransferperiode von Stürmer Babacar Gueye getrennt. Der ursprünglich bis Ende Juni 2023 abgeschlossene Vertrag wurde damit vorzeitig aufgehoben, teilte der Verein am Montag mit. Der 27-Jährige war erst im August vom Ligakonkurrenten Karlsruher SC nach Aue gekommen. Der senegalesische Angreifer absolvierte für die Veilchen insgesamt 15 Partien, in denen er zweimal traf. Vor Gueye hatte sich der Verein bereits am vergangenen Donnerstag von Antonio Mance vorzeitig getrennt.

