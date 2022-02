Zwickau: Klare 16:29-Niederlage beim Zweiten Dortmund

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau standen am Samstag bei ihrem Gastspiel bei Borussia Dortmund auf verlorenem Posten. Der Aufsteiger aus Sachsen kassierte beim Tabellenzweiten eine klare 16:29 (7:17)-Niederlage. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Laura van der Heijden (5) und Alina Grijseels (5/3). Für Zwickau erzielte Anna Lena Hausherr (7/4) die meisten Tore.

Die Zwickauerinnen konnten in dieser Partie erst in der neunten Minute ihren ersten Treffer erzielen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Dortmund jedoch bereits fünfmal ins Schwarze getroffen und damit bereits für eine Vorentscheidung gesorgt. Die Gastgeberinnen bauten ihren Vorsprung über 13:6 (23.) bis zum Seitenwechsel auf zehn Tore aus und schalteten in der zweiten Halbzeit einen Gang herunter.