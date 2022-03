Beim Zusammenstoß von zwei Autos in Meerane (Kreis Zwickau) sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 33-jähriger Autofahrer am Dienstag beim Abbiegen auf einen Parkplatz den entgegenkommenden Wagen einer 29-Jährigen übersehen. Leicht verletzt wurden bei dem Unfall neben den Fahrern auch zwei Kleinkinder im Alter von einem Monat und einem Jahr, die im Wagen der 29-Jährigen saßen. Sie wurden ambulant in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt.

