Zwischenstand: In Brandenburg zeichnet sich ein SPD-Sieg ab

Zwischenstand: In Brandenburg zeichnet sich ein SPD-Sieg ab

In Brandenburg zeichnet sich in einem Zwischenergebnis bei der Bundestagswahl ein Wahlsieg der SPD ab: Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlbezirke lag die SPD mit 28,3 Prozent der Zweitstimmen deutlich vor der zweitplatzierten AfD mit 20,7 Prozent, wie der Landeswahlleiter am Sonntag auf der Internetseite mitteilte. Auf Platz drei kam die CDU mit 18,4 Prozent. Dahinter folgten die Linke mit 9,0 Prozent, die FDP mit 7,7 Prozent und die Grünen mit 6,8 Prozent.

In Brandenburg zeichnet sich in einem Zwischenergebnis bei der Bundestagswahl ein Wahlsieg der SPD ab: Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlbezirke lag die SPD mit 28,3 Prozent der Zweitstimmen deutlich vor der zweitplatzierten AfD mit 20,7 Prozent, wie der Landeswahlleiter am Sonntag auf der Internetseite mitteilte. Auf Platz drei kam die CDU mit 18,4 Prozent. Dahinter folgten die Linke mit 9,0 Prozent, die FDP mit 7,7 Prozent und die Grünen mit 6,8 Prozent.

In acht der zehn Wahlkreise lagen bei dem Zwischenergebnis die Direktkandidaten der SPD vorn. Dies galt auch für den Potsdamer Wahlkreis 61, in dem SPD-Kanzlerkanidat Olaf Scholz mit 32,9 Prozent deutlich vor Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mit 18,7 Prozent lag. In den beiden südbrandenburgischen Wahlkreisen 64 und 65 lagen dagegen die AfD-Direktkandidaten knapp vor den Kandidaten der SPD.