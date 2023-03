von Tobias Scharnagl und Ingrid Eißele Mit fast 74 lernte Reinhold Messner seine heutige Frau Diane kennen. Mit dem stern sprachen die beiden über 35 Jahre Altersunterschied, den Alltag an der Seite einer Legende – und darüber, wer den Abwasch macht.

Dieser Text erschien zuerst am 4. Oktober 2022.

Als der stern im Hotel "Bayerischer Hof" in München eintrifft, sind die beiden schon da, an einem kleinen Tisch auf der Empore des Foyers. Diane Messner, 42, schaut auf, ein offenes Lächeln. Reinhold Messner, 78, wirkt kleiner und schmaler, als er auf vielen Fotos aussieht, der wilde Strudel seines Haars ist grau, fast weiß. Je länger das Interview dauert, desto größer scheint Messner zu werden. Bei manchen Fragen sucht seine Hand Halt in der Sofaritze, als wäre sie eine Felsspalte.