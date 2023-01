von Nicolas Kaufmann Seit einer Woche fehlt von Julia W. aus Remshalden jede Spur. Die 16-Jährige stieg vergangenen Dienstag (24. Januar) in einen Zug ein, kam aber nie an ihrem Ziel in Stuttgart an. Die Kripo hat eine Ermittlungsgruppe eingeleitet und fahndet auch nach einem wichtigen Zeugen.

Seitdem Julia W. aus Remshalden-Grunbach am frühen Dienstagmorgen (24. Januar) ihr Elternhaus gegen 6.30 Uhr verließ, wird sie vermisst. An ihrer Schule in Stuttgart-Sommerrain kam sie nicht an. Inzwischen weiß die Polizei, dass das Mädchen am Tag seines Verschwindens um 9.17 Uhr beim Bahnhof in Kirchheim unter Teck in eine S-Bahn in Fahrtrichtung Lenningen (Region Stuttgart) gestiegen ist. Die Kripo hat eine Ermittlungsgruppe eingeleitet und sucht mit Fahndungsbildern öffentlich nach der Vermissten.

Julia W. ist circa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur, wiegt etwa 50 Kilo, hat lange braune Haare und trägt eine Brille sowie eine Zahnspange. Vermutlich war sie am Tag ihres Verschwindens mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, dunkler Hose, einem Schal sowie mit schwarzen Winterstiefeln gekleidet. Zudem trug sie einen Rucksack auf dem Rücken.

Bei der Fahndung hoffen die Beamten vor allem auf die Hilfe eines bislang unbekannten Mannes, der wichtige Beobachtungen gemacht haben könnte. Er stieg am Dienstagmorgen etwa zeitgleich mit dem vermissten Mädchen in die Bahn. Zuvor hatte er sich länger am Bahnsteig aufgehalten und dort telefoniert. Der Mann war mit einer Wintermütze, womöglich in braun, einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, einer schwarzen Jogginghose mit vier weißen Applikationen auf der Oberschenkelaußenseite und dunklen Sportschuhen mit weißen Sohlen gekleidet. Zudem führte er einen Rucksack bei sich. Er wird gebeten, sich umgehend bei der Kripo Waiblingen zu melden.

Darüber hinaus bitten die Ermittler auch andere Fahrgäste, die am 24. Januar dieselbe Bahn wie Julia W. genommen und möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Auch das Zugpersonal kann möglicherweise neue Erkenntnisse liefern, heißt es. Die Polizisten versuchen vor allem, herauszufinden, an welcher Haltestelle das Mädchen ausstieg und ob es im Zug oder am Ausstiegsbahnhof Begleitung hatte.

Remshalden: Polizei fahndet mit Suchhunden und Hubschrauber

Die Polizei hat seit Dienstag mehrere Pressemitteilungen zum Vermisstenfall Julia W. herausgegeben. Vergangenen Donnerstag teilte die Polizei mit: "Der Kriminalpolizei liegen zwischenzeitlich vage Informationen vor, dass das Mädchen ihren Lebenskreis bewusst verlassen haben könnte und sich bei Kirchheim unter Teck bzw. in der Gemeinde Lenningen aufhalten könnte." Daraufhin durchgeführte Suchmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg. Einen Tag später veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsplakat und bat erneut um Zeugenhinweise. Gründe über das Verschwinden der 16-Jährigen blieben unbekannt.

Am Samstag weitete die Polizei die Ermittlungen aus, die Kripo richtete die "Ermittlungsgruppe Julia" ein. Zudem nahmen die Ermittler die Stadt Kirchheim unter Teck und die Gemeinde Lenningen in den Fokus, da es Erkenntnisse gab, dass sich Julia W. dort aufgehalten hatte. Die Polizisten fahndeten unter anderem mit einem Hubschrauber und Suchhunden nach der Vermissten. Außerdem befragten sie Bewohner der Gemeinde Lenningen zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen und zu Personen, die seit dem Tag ihres Verschwindens Kontakt zu ihr hatten. Die Maßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.

Erst am Sonntag waren die Ermittler zahlreichen Hinweisen nachgegangen. Außerdem führten sie weitere Suchmaßnahmen durch, bei denen wieder Suchhunde zum Einsatz kamen. Die Kripo Waiblingen bittet, Hinweise zum Verbleib von Julia W. unter der Telefonnummer 07151/950-333 zu machen. Hinweise können aber auch bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.