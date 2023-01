Sie sind so wichtig wie Bienen. Ihre Seide heilt. Trotzdem haben viele Menschen Angst vor Spinnen. Zu Unrecht

von Kerstin Herrnkind Für Spinnen gibt es kein Volksbegehren. Leider. Obwohl sie tatsächlich ein Wunder der Natur sind. Und es in Deutschland keine einzige Spinne gibt, die dem Menschen wirklich gefährlich werden kann.

Die goldene Radnetzspinne scheint zu ahnen, was ihr blüht. Die Biologin Sarah Strauß, 39, lauert im Kerstin-Reimers-Labor für Regenerationsbiologie der Medizinischen Hochschule Hannover mit einer Plastikbox vor ihrem Netz. Trichonephila edulis, so ihr lateinischer Name, schwebt nach unten, versucht zu fliehen. "Es gibt Kandidatinnen, die stellen sich tot oder kugeln sich zusammen, sodass man sie nicht zu fassen kriegt", sagt Strauss. "Auch wenn Biologen mich auslachen: Spinnen haben Charakter." Blitzschnell stülpt sie die Box über das Tier, setzt den Deckel drauf. Die Spinne muss nun zur "Arbeit".