Best Ship in Town: Ein Besuch auf dem neuen Rettungsschiff von "Sea Watch"

von Stephan Maus Die Hilfsorganisation für zivile Seenotrettung "Seawatch" hat sich von Spendengeldern ein neues Rettungsschiff gekauft. Von nun an ist Hamburg der Heimathafen der "Sea Watch 5". Am Wochenende konnte man das Schiff besichtigen. Unser Autor wurde von einem Crewmitglied über und unter Deck geführt – sein bislang eindrucksvollstes Erlebnis in diesem Jahr.

Die "Sea Watch 5" ist zwölf Jahre alt, 58 Meter lang und bietet Platz für etwa 500 Menschen. Ursprünglich war sie ein norwegisches Versorgungsschiff für Windkraft- und Ölpattformen.

An Kränen hängen zwei Schnellboote, mit denen die Menschen aus dem Meer gerettet werden. Die Schnellbote sind wendiger und nicht so hoch wie das Hauptschiff. So kann man Ertrinkenden die Hand reichen. Bei den Rettungsaktionen hält sich das Hauptschiff in weiter Ferne auf, damit die Menschen in Panik nicht auf die Idee kommen hinzuschwimmen, wenn ihnen die Bergung mit den Schnellbooten nicht zügig genug geht.