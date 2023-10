Antisemitische Klischees in Podcast

von Kerstin Herrnkind In ihrem Podcast "Lanz & Precht" verbreiteten die Autoren antisemitische Stereotype. Die Aufregung war groß. Nun folgte eine halbherzige Entschuldigung, die alles nur noch schlimmer macht.

Richard David Precht hat sich entschuldigt. Halbherzig und voller Selbstmitleid. "All die Menschen, deren religiöse Gefühle ich verletzt habe oder die sich verzerrt dargestellt gesehen haben oder die das an antisemitische Klischees erinnert hat, bei denen entschuldige ich mich ganz und gar, denn nichts liegt mir ferner, als irgendetwas in diese Richtung von mir zu geben."