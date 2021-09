Es sollte der Trip ihres Lebens werden – vier Monate in einem umgebauten Van durch den Westen der USA. Jetzt ist Gabrielle Petito aus Long Island verschwunden. Ihr Verlobter Brian Laundrie kehrt ohne sie von dem Trip zurück und verweigert laut Angabe der Polizei die Aussage.Das Paar war seit März 2019 zusammen und lebte in North Port, Florida. Im Juli brechen sie zu einem viermonatigen Roadtrip durch die Staaten auf. In einem Video auf Youtube vom August 2021 sieht man das Paar auf ihrer Reise. Sie scherzen, lachen und scheinen ihr Abenteuer zu genießen.Brian:„Wir hatten so viel Glück mit all den Plätzen, die wir gesehen haben. Aber dieser hier ist einer der besten. Seit wir New York verlassen haben, habe ich nur einmal meine Hängematte aufgehängt – und jetzt habe ich es erst in Utah geschafft, meine Hängematte aufzuhängen – da bei den Bäumen.“Gabrielle:(lacht)„Und wir sind jetzt gerade in der Wüste.“Brian:(lacht) „Mit nur wenigen Bäumen.“Nichts lässt in dem Video darauf schließen, dass das junge Paar Probleme miteinander haben könnte.Ein Bodycam-Video der Polizei von Moab, in Utah, spricht eine andere Sprache. Es entstand am 12. August: Die Polizei wird damals auf das Paar aufmerksam, weil sie bei einem heftigen Streit vor einem Supermarkt gesehen werden. Als die Behörden den Van anhalten, finden sie Gabrielle weinend im Auto. Brian hat Kratzspuren im Gesicht und am Arm. Sie trennen die beiden und befragen sie unabhängig voneinander. Beide erzählen, dass es zu einem Streit gekommen sei – die 22-Jährige ist sichtbar angeschlagen und weint während der Befragung:Gabrielle:2:39 „Ich habe meinen Job gekündigt, um durchs Land zu fahren. Und ich versuche einen Blog zu beginnen. Und ich baue meine Webseite auf – und das hat mich sehr gestresst. Und er sagte, dass er nicht an mich glaubt und das hat mich angefasst. Wir haben den ganzen Morgen gestritten.“Gabrielle räumt ein, dass sie Brian bei dem Streit verletzt habe. Der Polizeibeamte beschließt, das Paar über Nacht zu trennen. Ende August wurden beide in einem Hotel in Salt Lake City zum letzten Mal zusammen gesehen. Anfang September kehrt Brian ohne Gabrielle in ihrem Van nach Florida zurück. Er meldet ihr Verschwinden nicht bei der Polizei. Seine Familie und er äußern sich derzeit nur über einen Anwalt zu dem Fall.Die Behörden haben nun das Bodycam-Video veröffentlicht, um die Suche nach der jungen Frau zu beschleunigen. Gabrielle Petitos Familie und Freunde rufen mit einer Webseite und über Social-Media-Accounts um Mithilfe bei der Suche auf. Das FBI hat sich eingeschaltet und eine landesweite Telefonhotline eingerichtet. Die Ermittler untersuchen auch den Van des Paares. Sie hoffen dadurch Hinweise darauf zu finden, was mit Gabrielle Petito passiert ist.Quellen: Independent , Daily Mail, Youtube/Nomadic Statik