Sehen Sie im Video: 17-Jährige Schülerin stellt einen neuen Weltrekord im Limbo-Skate auf.

















Shristi Dharmendra Sharma hat den Rekord für den schnellsten Limbo-Skate aufgestellt.

In nur 1,69 Sekunden raste die 17-Jährige auf Rollschuhen zum fünften Mal an die Spitze der Weltrangliste.

Ihren letzten Rekord stellte sie im Februar 2020 in der gleichen Kategorie auf.

Die gebürtige Inderin hat bereits im Alter von vier Jahren mit dem Skaten angefangen.

Ihre größte Herausforderung war bislang der niedrigste Limbo auf Eis.

Diesen Rekord brach sie 2018 im Alter von 13 Jahren.

Shristi möchte Frauen durch Kampagnen für verschiedene Sportarten begeistern.

Mehr