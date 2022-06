Ein Bauer verklagt RWE: Deutsche Richter suchen in Peru die Wahrheit über Klimaschäden

von Jan Christoph Wiechmann Vor dem Oberlandesgericht Hamm läuft ein historischer Prozess zum Klimawandel. Ein peruanischer Bauer klagt wegen der Gletscherschmelze in den Anden und daraus resultierenden Gefahren gegen Deutschlands größten CO2-Emittenten RWE. Jetzt zogen deutsche Richter und Sachverständige für die Beweisaufnahme nach Peru.

Die Worte fallen in Interviews, bei Ortsgesprächen und auch bei den Behörden in der Kleinstadt Huaraz: "Historisch." "Präzedenzfall." "Meilenstein." Ein einheimischer Bauer verklagt wegen des Klimawandels in seiner Region den großen deutschen Energiekonzern RWE.

Das allein ist schon bemerkenswert genug.

Aber nun sind für die Beweisaufnahme deutsche Richter in die Stadt gekommen sowie zahlreiche Sachverständige – vom Gericht, von RWE, von der Umweltorganisation Germanwatch.

Das gab es noch nie. Nicht in Peru. Nicht in der Welt.