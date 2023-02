von Nils Kreimeier Rzeszów war einst ein beschauliches Städtchen im Südosten Polens – jetzt organisieren von hier aus US-Soldaten den militärischen Nachschub für die Ukraine. Ein Besuch in einer Frontstadt.

Das Gelände des Flughafens von Rzeszów hat etwas Martialisches: Wo auf anderen Flughäfen ein Poller oder eine Signalleuchte stehen, ragen in Rzeszów Flugabwehrgeschütze in den grauen Februarhimmel. Schräg vom Fahrzeug aufgerichtet, alle in eine Richtung, in militärischen Tarnfarben und in mehreren Reihen hintereinander. Es ist ein klares Zeichen für jeden Besucher: Die Stadt im Südosten Polens, nur ein paar Dutzend Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, ist abwehrbereit – falls Russland auf die Idee kommen sollte, seine Angriffe auf die Ukraine über die Grenze hinaus auszudehnen.