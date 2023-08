Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom kämpft darum, die Todesstrafe in seinem Bundesstaat endgültig abzuschaffen. Nun lässt er den Todestrakt von San Quentin schließen, des legendären Gefängnisses in San Francisco, wo einst Johnny Cash sang. Ein Schritt mit großer Symbolwirkung. Von Arndt Peltner

"San Quentin, you’ve been living hell to me". Als Johnny Cash am 24. Februar 1969 dieses Lied in einem der Speisesäle von San Quentin sang, drückte er genau das aus, was Hunderte von Gefängnisinsassen vor ihm und Tausende in den engen Zellen des ältesten Staatsgefängnisses von Kalifornien fühlten. Bis in die 1990er-Jahre galt San Quentin als das gefährlichste Gefängnis im Westen der USA, eben als die "Hölle". Als Cash 1969 dort auftrat, wurden die Todeskandidaten im East-Block noch in der Gaskammer hingerichtet. Inzwischen allerdings steht San Quentin für etwas sehr anderes: ein Experiment. Kaliforniens Gouverneur Gavin News will hier ein Zeichen setzen – gegen die Todesstrafe.