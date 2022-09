von Maximilian Sepp Der Kirche laufen die Gläubigen weg. Sascha Ellinghaus reist hinter ihnen her: Der Pastor predigt auf Volksfesten, mit Klappaltar und Mini-Orgel.

Den Leib Christi hat Sascha Ellinghaus in zwei Brotdosen mitgebracht. "70 Oblaten" steht auf den durchsichtigen Plastikboxen. Ellinghaus stellt sie neben das goldene Kreuz auf seinem Klapptisch-Altar. Noch ist es still hier auf dem Autoscooter von Familie Normann, das Sonnenlicht schimmert in Türkis, Pink und Gelb durch die Deckenplane. Am Abend wird "You’re my heart, you’re my soul" aus den Boxen dröhnen, und Menschenmassen werden sich an den blinkenden Buden vorbeidrücken.

Hinter dem Geistlichen posieren Cindy Crawford und Marilyn Monroe in Lackfarben. Gleich beginnt die Heilige Messe.