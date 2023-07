Vor Ort Finnland Das Geheimnis der Zufriedenheit: Was macht die Finnen zum glücklichsten Volk der Welt?

Zum sechsten Mal in Folge sind die Finnen in diesem Jahr zu den glücklichsten Menschen der Welt gekürt worden. Den aktuellen Krisen scheint die Zufriedenheit im Norden standzuhalten. Der stern war in Finnland unterwegs und hat gefragt, was Glück für die Finnen ausmacht.