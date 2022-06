Wie ging es Schülerinnen und Schülern während der Pandemie? Das hat der stern mit einer repräsentativen Jugend-Studie erfragt. Und auch ganz direkt auf dem Pausenhof, bei Schülerinnen und Schülern der Max Brauer Schule im Hamburger Stadtteil Ottensen. Cayan Kara

In dieser Woche veröffentlicht der stern eine aktuelle Jugendstudie zur Frage, wie die Pandemie junge Menschen betroffen und verändert hat. Und genau in dieser Woche macht der Hamburger Schüler Cayan Kara in der stern-Redaktion ein Betriebspraktikum. Und nutzt die Zeit, in seiner Schule in Hamburg-Ottensen nachzufragen: Wie ging es Euch in der Pandemie?

Was war in der Schule für Dich während der Pandemie besser als vorher?

Peer Bordeianu (14 Jahre): Der Tag war viel entspannter, weil man sich die Arbeitszeiten selbst einteilen konnte.

Klara Szilly (14 Jahre): Ich habe mehr geschafft, weil ich mich besser konzentrieren konnte und mich nicht so schnell ablenken lassen habe.