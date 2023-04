Die Oberschuldirektorin Silke Müller arbeitet an der Waldschule in der Gemeinde Hatten

"Schüler sehen sexuellen Missbrauch, unfassbare Gewalt und Morde" – Schuldirektorin über Bilder auf Tiktok & Co.

von Kester Schlenz Auf vielen Smartphones unserer Kinder kursieren schockierende Bilder. Die Schulleiterin Silke Müller über eine Katastrophe, die oft im Klassenchat beginnt.

Sie leiten eine Oberschule in Niedersachsen und haben nun ein Buch mit dem Titel "Wir verlieren unsere Kinder!" geschrieben. Wie kommen Sie zu dieser Behauptung?

Da erzähle ich Ihnen gleich eine Geschichte: Eines Morgens standen vier Schülerinnen aus den achten Klassen bei mir im Zimmer und sagten: "Wir wollen Ihnen mal zeigen, was heute im Bus über Airdrop rumgeschickt wurde." Sie starteten einen etwa dreiminütigen Film auf dem Smartphone, in dem ein gefesselter Mann bei vollem Bewusstsein mit einem Skalpell kastriert wurde. Das hatten etliche Kinder gesehen.