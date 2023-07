Der Brasilianer Augusto Andrade zog nach Berlin, weil er dachte, dass er hier als schwuler Mann sicherer lebt. Aber nun nehmen auch in der Hauptstadt die Attacken zu. Aufgezeichnet von Stephan Seiler

Augusto Andrade, 34, ist froh, dass er gerade nicht mehr so oft nach Neukölln kann, weil er in Friedrichshain die Katze eines Freundes hüten muss. In einem Plattenbau in der Nähe des Alexanderplatzes öffnet er die Tür zu einem Ein-Zimmer-Apartment. Er trägt kurze, schwarze Haare, zwei Ohrringe, Oberlippenbart. Andrade stammt aus Brasilien, studiert an einer Universität in Madrid und lebt seit drei Jahren in Berlin.